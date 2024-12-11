Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Werner Grubers Experimentalküche

Werner Grubers Experimentalküche: Galaktisch - mit Teebeutelrakete ins Universum

ORF IIIStaffel 1Folge 9vom 11.12.2024
Werner Grubers Experimentalküche: Galaktisch - mit Teebeutelrakete ins Universum

Werner Grubers Experimentalküche: Galaktisch - mit Teebeutelrakete ins UniversumJetzt kostenlos streamen

Werner Grubers Experimentalküche

Folge 9: Werner Grubers Experimentalküche: Galaktisch - mit Teebeutelrakete ins Universum

36 Min.Folge vom 11.12.2024

In seiner Show „Grubers Experimentalküche“ auf sprengt Werner Gruber, renommierter Physiker und leidenschaftlicher Koch, die Grenzen zwischen Wissenschaft und Geschmack. In jeder Episode präsentiert er nicht nur atemberaubende Experimente, sondern auch ein Rezept, das beweist: Mit physikalischem Know-how schmecken selbst die Lieblingsgerichte noch besser. In dieser Folge taucht er tief in die Geheimnisse des Universums ein und widmet sich der Frage, wie wir mithilfe einer selbstgebauten Rakete in das Weltall gelangen können. Vom Teleskop bis zum Planetarium erklärt Gruber, wie Galileo Galilei die Sternenbeobachtung revolutionierte und warum ein Planetarium manchmal besser ist als eine eiskalte Nacht mit einem Teleskop. Auch bei den Antworten auf knifflige Alltags-Fragen, die das Redaktionsteam Menschen auf der Straße stellt, ist wieder Humor gefragt, so wie beim Publikum zu Hause. Bildquelle: ORF/Kiwi TV

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Werner Grubers Experimentalküche
ORF III
Werner Grubers Experimentalküche

Werner Grubers Experimentalküche

Alle 1 Staffeln und Folgen