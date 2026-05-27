Wild Umstritten vom 27.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 27.05.2026: Wild Umstritten vom 27.05.2026
52 Min.Folge vom 27.05.2026
Medienmanager Andreas Rudas, Herausgeberin Eva Schütz und Rudi Roubinek (Obersthofmeister Seyfenstein) diskutieren über die folgenden Themen: Farce ORF-Wahl - Regierung im Blindflug - Terrorist ohne Reue
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24