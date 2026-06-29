Wild Umstritten vom 29.06.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 29.06.2026: Wild Umstritten vom 29.06.2026
51 Min.Folge vom 29.06.2026
PR-Berater Rudi Fußi, PR-Beraterin Silvia Grünberger und Journalist Matthias Schrom diskutieren über diese Themen: KPÖ-Festung Graz - Österreich schwitzt - WM-Wahnsinn?
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24