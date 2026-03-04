Wild Umstritten vom 04.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 04.03.2026: Wild Umstritten vom 04.03.2026
52 Min.Folge vom 04.03.2026
Ex-Nationalratsabgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic, Ex-Landeshauptmann Hans Niessl und Ex-EU-Kommissar Franz Fischler diskutieren über die folgenden Themen: Ein Jahr Regierung - Preisschock durch Iran-Krieg - Preisdeckel bei Wahlärzten.
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4