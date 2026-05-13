Wild Umstritten vom 13.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 13.05.2026: Wild Umstritten vom 13.05.2026
50 Min.Folge vom 13.05.2026
Ex-Landeshauptmann Hans Niessl, PR-Berater Wolfgang Rosam und "Falter"-Journalistin Barbara Toth diskutieren über die folgenden Themen: Österreich & Islam - Israel & ESC - Wissenschaft & Politik
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4