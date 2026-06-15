Wild Umstritten vom 15.06.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 15.06.2026: Wild Umstritten vom 15.06.2026
51 Min.Folge vom 15.06.2026
Ex-"Profil"-Chefredakteur Christian Rainer, Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) und die ehemalige Nationalratsabgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic diskutieren über: Trumps Wahnsinn - Wehrlos statt Wehrpflicht - ORF - wie immer?
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24