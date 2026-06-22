Wild Umstritten vom 22.06.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 22.06.2026: Wild Umstritten vom 22.06.2026
52 Min.Folge vom 22.06.2026
Kleine Zeitung Andreas Rudas, "Kleine Zeitung"-Chefredakteur Christina Traar und Ex-Nationalratsabgeordneter Martin Engelhorn (ÖVP) diskutieren über die folgenden Themen: Blaue im Rausch - Trump ohne Plan - Faszination Marterbauer
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24