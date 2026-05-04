Wild Umstritten vom 04.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Wild Umstritten
Folge vom 04.05.2026: Wild Umstritten vom 04.05.2026
53 Min.Folge vom 04.05.2026
PR-Berater Rudi Fußi, "Presse"-Herausgeber Rainer Nowak und "Kleine Zeitung"-Journalistin Barbara Haas diskutieren über die folgenden Themen: Wöginger verurteilt - Tag ohne Arbeit - News von Hormus
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Genre:Talk, Nachrichten
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: PULS 24