Willkommen Österreich vom 23.09.2025Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 23.09.2025: Willkommen Österreich vom 23.09.2025
54 Min.Folge vom 23.09.2025
Stermann und Grissemann melden sich mit gewohnt spitzer Zunge und jeder Menge Gags zurück aus der Sommerpause. Zum Auftakt der neuen „Willkommen Österreich“-Saison haben sie zwei besondere Gäste geladen: Schauspiellegende Sky du Mont und Musiker sowie Buchautor Marco Wanda. Sky du Mont feiert sein „Willkommen Österreich“-Debüt und spricht über seine Rolle im neuen Kinofilm "Das Kanu des Manitu", über das Älterwerden und Abschiednehmen. Bereits zum fünften Mal zu Gast ist Marco Wanda, Frontmann der Erfolgsband Wanda. Mit seinem ersten Buch "Dass es uns überhaupt gegeben hat" gewährt er tiefe Einblicke in ein Leben zwischen Musik, Exzess, Verlust und Freundschaft – literarisch, ehrlich und überraschend berührend.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1