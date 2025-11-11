Willkommen Österreich vom 11.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 11.11.2025: Willkommen Österreich vom 11.11.2025
56 Min.Folge vom 11.11.2025
Politik, Hollywood und scharfe Wortgefechte: ORF-Moderatorin und Journalistin Susanne Schnabl und Schauspieler Felix Kammerer geben sich im Marx-Palast ein Stelldichein. Inhalt: Stermann und Grissemann begrüßen zwei absolute Profis ihres Fachs: ORF-Moderatorin Susanne Schnabl ist mit allen journalistischen Wassern gewaschen und der Wiener Schauspieler Felix Kammerer ist aktuell in zwei heiß erwarteten Blockbustern zu sehen. Glamourös und zugleich hochpolitisch präsentiert sich auch die Texterin und Rapperin Yasmo, die im Studio einen Vorgeschmack auf ihr neues Album liefert. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
