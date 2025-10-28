Willkommen Österreich vom 28.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 28.10.2025: Willkommen Österreich vom 28.10.2025
Philipp Hochmair gibt Einblicke in seine literarische Biografie "Hochmair, wo bist du?" und Michael Patrick Kelly zeigt, welche Spuren sein neues Album "TRACES" hinterlässt. Inhalt: Zwei echte Bühnenbeserker geben sich die Ehre: Philipp Hochmair und Michael Patrick Kelly sind zu Gast in der 655. Folge von Willkommen Österreich. Hochmair spricht über seine neue literarische Biografie "Hochmair, wo bist du?", in der Autorin Katharina von der Leyen dem exzentrischen Schauspieler auf der Spur ist – zwischen Genie, Rausch und Bühnenwahnsinn. Michael Patrick Kelly erzählt von seinem außergewöhnlichen Lebensweg: Vom Erfolg mit der Kelly Family über die Jahre im Kloster bis zu seinem neuen Soloalbum "TRACES", das am 31. Oktober erscheint. Welche Spuren er musikalisch hinterlässt und welche Facetten der Liebe seine Songs beleuchten, verrät er im Talk mit Stermann und Grissemann. Außerdem zeigt Dave in seiner Reportage, wie er den Nationalfeiertag verbracht hat, und die Kollegen von Maschek sorgen wie gewohnt für bissige Pointen. Bildquelle: ORF/Klaus Titzer