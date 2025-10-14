Willkommen Österreich vom 14.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 14.10.2025: Willkommen Österreich vom 14.10.2025
Die unverwechselbare Verena Scheitz erzählt von ihrem Weg vom ORF-Star zur Kabarettbühne, bevor der hochsympathische Insektenforscher Thomas Hörren im Studio Platz nimmt. Inhalt: Vielen ist Verena Scheitz als charismatische Moderatorin der beliebten ORF-Vorabendsendungen "heute leben" und "Studio 2" bekannt, durch die sie bis Ende 2024 das Fernsehpublikum mit Schmäh, Schlagfertigkeit und Herz führte. Auch ihren Sieg bei Dancing Stars 2016 verdankte sie nicht zuletzt ihrer großen Beliebtheit und Bühnenpräsenz. Letztere stellt sie immer wieder als Kabarettistin und Schauspielerin unter Beweis und steht jetzt gemeinsam mit Thomas Schreiweis im Musikkabarett "Der Lack ist ab" auf der Bühne. In ihrem neuen Programm servieren die beiden einen pointenreichen "kabarettistischen Bastlerhit". Wo es vor kleinen Käfern, Ameisen und Fliegen nur so kreucht und fleucht, fühlt sich wiederum Insektenforscher Thomas Hörren am wohlsten. Der Biodiversitätsforscher und Vorsitzende des Entomologischen Vereins Krefeld war maßgeblich an der sogenannten Krefelder Studie beteiligt, die das Insektensterben einer breiten Öffentlichkeit vermittelte. Als "Totholz-Thomas" teilt er sein Wissen über die oft unbeliebten Tiere mit tausenden Followern. Im Talk mit Stermann und Grissemann gab der Co-Host des Biodiversitäts-Podcasts "Natur 2.0" faszinierende Einblicke in die Welt der Insekten, sprach über biologische Vielfalt und was ihr Verlust für unsere Umwelt bedeutet und ist dabei alles andere als todlangweilig! Bildquelle: ORF/Hans Leitner