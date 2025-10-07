Willkommen Österreich vom 07.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 07.10.2025: Willkommen Österreich vom 07.10.2025
Mit Ski, Charme und Darm starten Ärztin und Bestseller-Autorin Giulia Enders und Skilegende Franz Klammer bei Stermann und Grissemann durch - Geschichten von Triumphen und innerste Einblicke inklusive. Inhalt: Auch wenn in Willkommen Österreich immer wieder Koryphäen ihres Fachs zu Gast sind, ist Franz Klammer wohl der Inbegriff einer österreichischen Legende. Der Skisportler ist mit 25 Siegen bis heute der erfolgreichste Abfahrer der Weltcupgeschichte und wurde für seine sportlichen Leistungen mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, und zuletzt 2023 mit dem Großen Tiroler Adler-Orden ausgezeichnet. Mit ihrem Bestseller „Darm mit Charme" hat Dr. Giulia Enders Millionen Leser*innen das „zweite Gehirn“ unseres Körpers nähergebracht. In ihrem neuen Buch „Organisch“ richtet sie den Blick nun auf den gesamten Organismus - auf die Kräfte, die uns täglich schützen, heilen und am Leben halten, oft ohne dass wir es merken. Bildquelle: ORF/Hans Leitner