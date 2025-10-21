Willkommen Österreich vom 21.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Willkommen Österreich
Folge vom 21.10.2025: Willkommen Österreich vom 21.10.2025
Die hochkompetente wie sympathische ORF-Politikjournalistin Gaby Konrad trifft im Studio auf die bis heute ungeschlagene Internetlegende, den Martial-Arts-Kämpfer Frédéric Vosgröne. Die beiden Talkgäste der neuen Willkommen-Österreich-Ausgabe könnten kaum unterschiedlicher sein: Während ORF-Politikjournalistin Gaby Konrad sich mit kritischen Fragen im übertragenen Sinn an den Themen ihrer Interviewpartner „festbeißt“, könnte der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und Social-Media-Star Frédéric Vosgröne das mit dem Beißen durchaus wörtlich nehmen. Der „Neandertaler“ wurde durch einen Kampf zur Internetlegende, in welchem er sich verbissen wie hartnäckig an das Bein seines Gegners klammerte. Mit nachhaltigem Erfolg, denn Vosgröne ist als Kämpfer bis heute ungeschlagen. Eine guter Song für seine Gegner wäre damit wohl auch die Schlussnummer der 654. Willkommen-Österreich-Folge: „If This Is The Last Song You Can Hear“ der österreichischen Rockband Naked Lunch. Die unverzichtbare journalistische Kompetenz Gaby Konrad verrät im Talk, wie sich der Spagat zwischen der Moderation alltäglicher Themen von Gesundheitsmythen, Tier-Storys und dem Jugendwort des Jahres hin zu brennenden weltpolitischen Themen und brisanten internationalen Meldungen ausgeht und wie sie die Willkommen-Österreich-Momente ihrer Moderationen findet. Bildquelle: ORF/ Hans Leitner