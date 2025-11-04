Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 04.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 04.11.2025: Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann vom 04.11.2025
59 Min.Folge vom 04.11.2025
Zwei Fußball-Legenden, zwei Generationen: Hans Krankl und Herbert Prohaska sind diesmal zu Gast und haben sogar ihre Töchter im Schlepptau. Für den guten Ton sorgt Trompeter Thomas Gansch. Inhalt: Es kommen nicht nur die österreichischen Legenden Hans Krankl und Herbert Prohaska in den Marxpalast, sie haben auch noch die ganze liebe Familie im Schlepptau. Gemeinsam mit ihren Töchtern Maria Krankl-Klucsarits und Barbara Kautzky-Prohaska erzählen die Fußball-Stars von ihrem Leben als Ehemänner, Väter und Großväter. Außerdem ist Tausendsassa Thomas Gansch zu Gast. Der Trompeter kam mit seinem außergewöhnlichen Zugang zur Musik und der Band Mnozil Brass zu Weltbekanntheit. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
