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Yes we camp!

Ungewöhnlicher Urlaub in den Bergen - Michaela und Syria in Bayern

Kabel EinsStaffel 7Folge 1vom 12.04.2026
Ungewöhnlicher Urlaub in den Bergen - Michaela und Syria in Bayern

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Yes we camp!

Folge 1: Ungewöhnlicher Urlaub in den Bergen - Michaela und Syria in Bayern

45 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 6

Michaela und ihre Cousine Syria verbingen in den bayerischen Bergen unvergessliche Tage in einer außergewöhnlichen Unterkunft. Familie Falke balanciert im Öko-Camp zwischen Ruhe und Aktivität.

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