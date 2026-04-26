Große Herausforderungen - Dietmar und Konny in KroatienJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 4: Große Herausforderungen - Dietmar und Konny in Kroatien
45 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Michaela und Syria erobern die bayerischen Berge, während die FKKler Dietmar und Konny in Kroatien mit technischen Herausforderungen kämpfen. Die Wendt-Girls genießen italienisches Strandfeeling und sind begeistert von der dortigen Männerauswahl. Marc bereitet heimlich einen romantischen Heiratsantrag vor, doch Jenny und Melina ahnen noch nichts von seinem großen Plan.
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Yes we camp!
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Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Good Times Fernsehproduktion GmbH