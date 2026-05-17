Urlaub und Erholung oder doch Stress? Remo im "Fitness-Camp"Jetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 6: Urlaub und Erholung oder doch Stress? Remo im "Fitness-Camp"
46 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Remo wird an der Ostsee von seinen Begleiterinnen zu einem straffen Sportprogramm gedrängt. Samanta und Celia erleben auf dem Campingplatz eine Überraschung, als die Platzwarte sie kurzerhand zum Arbeitseinsatz verpflichten. Die Wendt-Girls schwelgen an Italiens Küste im Dolce Vita und verlieben sich Flirt um Flirt neu. In Kroatien wagen Dietmar und Konny ein außergewöhnliches Stand-Up-Paddle-Erlebnis komplett textilfrei im türkisblauen Meer.
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Yes we camp!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Good Times Fernsehproduktion GmbH