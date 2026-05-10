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Yes we camp!

Sportlicher, nackter Wettkampf - Sascha und Bianca geben alles

Kabel EinsStaffel 7Folge 5vom 10.05.2026
Sportlicher, nackter Wettkampf - Sascha und Bianca geben alles

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Yes we camp!

Folge 5: Sportlicher, nackter Wettkampf - Sascha und Bianca geben alles

45 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Olivia und Loanica tauschen Luxus gegen Abenteuer und gehen zelten. An der Ostsee lernen Patricia und Andreas die sympathischen Dauercamper Ecki und Liane kennen. In Sachsen liefern sich die FKK-Fans Sascha und Bianca einen sportlichen Wettkampf. Familie Falke erlebt unterdessen auf dem Öko-Campingplatz magische Momente und kommt den tierischen Bewohnern ganz nah.

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