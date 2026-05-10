Sportlicher, nackter Wettkampf - Sascha und Bianca geben allesJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 5: Sportlicher, nackter Wettkampf - Sascha und Bianca geben alles
45 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Olivia und Loanica tauschen Luxus gegen Abenteuer und gehen zelten. An der Ostsee lernen Patricia und Andreas die sympathischen Dauercamper Ecki und Liane kennen. In Sachsen liefern sich die FKK-Fans Sascha und Bianca einen sportlichen Wettkampf. Familie Falke erlebt unterdessen auf dem Öko-Campingplatz magische Momente und kommt den tierischen Bewohnern ganz nah.
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Yes we camp!
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Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Good Times Fernsehproduktion GmbH