Geduldsprobe extrem - Sachsa und Bianca kämpfen mit dem ZeltabbauJetzt ohne Werbung streamen
Yes we camp!
Folge 8: Geduldsprobe extrem - Sachsa und Bianca kämpfen mit dem Zeltabbau
45 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Die Wellness-Camper Patricia und Andreas erholen sich in vollen Zügen im Ostsee-Spa. Familie Falke genießt das Öko-Camp-Erlebnis - alle bis auf Papa René, der mit einer hartnäckigen Toilettenkassette kämpft. Für die FKK-Fans Sascha und Bianca wird der Zeltabbau zur echten Geduldsprobe. Samanta und Celia sorgen beim Campingfest in Rerik unterdessen für ausgelassene Stimmung.
Alle Staffeln im Überblick
Yes we camp!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Good Times Fernsehproduktion GmbH