Ciao, ciao, Italia! Die Wendt-Girls genießen das italienische Dolce VitaJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 2: Ciao, ciao, Italia! Die Wendt-Girls genießen das italienische Dolce Vita
45 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 6
Die Wendt-Girls genießen das italienische Dolce Vita in vollen Zügen. Währenddessen lassen Dietmar und Kornelia auf einem FKK-Campingplatz in Kroatien die Hüllen fallen. Parallel dazu machen sich die Freundinnen Samanta und Celia mit ihrem Wohnmobil auf den Weg nach Rerik. Dort stellt sich schnell die Frage, ob ihr glamouröser Lifestyle mit Highheels und perfekter Maniküre wirklich zum rustikalen Camping-Alltag passt.
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Yes we camp!
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Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: Good Times Fernsehproduktion GmbH