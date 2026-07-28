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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 28.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1199vom 28.07.2026
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Folge 1199: ZIB 1 vom 28.07.2026

20 Min.Folge vom 28.07.2026

Register soll größte Wasserverbraucher identifizieren | Ziegler (ORF): "Anpassung an neue Umstände" | So läuft der Löscheinsatz in Spanien ab | Trump will den Nahost- und Ukrainekrieg beenden | Kohl (ORF): "Trump sucht nach Exit-Strategie" | Vorschau auf die ZIB 2 | Dreierkoalition braucht Opposition für Heeresreform | Lenzing-Aus trifft strukturschwaches Südburgenland | Einkaufszentrum stürzt bei Erdbeben Japan ein | Kurzmeldungen | Monde gibt es auch in anderen Sonnnensystemen | Eichhörnchen wird zum Star in Baseball-Match

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