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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 14.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1216vom 14.08.2026
ZIB 1 vom 14.08.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1216: ZIB 1 vom 14.08.2026

22 Min.Folge vom 14.08.2026

Föhrenwald bei Neunkirchen (NÖ) brennt erneut | Prankl (ORF): "Für Feuerwehr beginnt Knochenarbeit" | Feuerwehren kämpfen gegen Waldbrände in Europa | US-Flugzeugträgerbesatzung ersehnt Ablösung | Angriffe auf Häfen treffen Ukraines Wirtschaft hart | Wehrschütz (ORF): "Klassischer Abnützungskrieg" | Kunasek lehnt Wehrdienstreform-Pläne der Dreierkoalition ab | Dreierkoalition streitet weiter über Dürrehilfen-Finanzierung | Vorschau auf die ZIB 2 | Behörde drosselt Abfluss aus Attersee | Kurzmeldungen | Intendant Buchbinder tritt bei Grafenegg-Festival auf | Kühe lösen Stau auf Brennerautobahn aus

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