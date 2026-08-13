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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 13.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1215vom 13.08.2026
ZIB 1 vom 13.08.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1215: ZIB 1 vom 13.08.2026

20 Min.Folge vom 13.08.2026

EU plant Rückkehrzentrum für Asylwerber in Afrika | Heer warnt Soldaten vor russischen Spionen | Israelische Siedler belagern Palästinenser im Westjordanland | Wildner (ORF): "Katz- und Maus-Spiel" im Westjordanland | Frankreichs Feuerwehren fordern bessere Ausrüstung | Weinbauern rechnen mit Ernteeinbußen | Stelzer will Landeshauptmann-Sessel verteidigen | Kurzmeldungen | Abnehmpillen kommen auf den Markt | Buch "Alleinruhelage" thematisiert deutsch-deutsche Geschichte

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