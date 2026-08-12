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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 12.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1214vom 12.08.2026
ZIB 1 vom 12.08.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1214: ZIB 1 vom 12.08.2026

21 Min.Folge vom 12.08.2026

Das passiert bei einer Sonnenfinsternis | Österreicher beobachten partielle Sonnenfinsternis | Spanien und Island erleben totale Sonnenfinsternis | Bereits 200 Tote nach Erdbeben in Kolumbien | Deutsche Opposition kritisiert Kompetenzausweitung für Behörden | Vorschau auf die ZIB 2 | Dreierkoalition streitet über Dürrehilfen | Vorwürfe an Behörden nach Massensterben von Schweinen | Kurzmeldungen | Fans strömen zum Supercup-Match nach Salzburg | "Steckerlfischfiasko" startet in den Kinos

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