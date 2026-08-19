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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 19.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1221vom 19.08.2026
ZIB 1 vom 19.08.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1221: ZIB 1 vom 19.08.2026

21 Min.Folge vom 19.08.2026

Immer mehr Angriffe auf humanitäre Helfer | Fedorow fordert Wahlen in der Ukraine | Wehrschütz: Tut Selenskyj "nicht wirklich weh" | Causa Grasser: Sporrer sieht "Angriff auf Justiz" | Benko-Immobilien schwer zu verkaufen | Mehrwertsteuersenkung bremst Inflation | Streit um Dürrehilfen für die Bauern | Meldungen | Ätna-Ausbruch klingt langsam ab | Sorge um Musiala nach zwei Zusammenbrüchen

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