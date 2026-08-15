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ZEIT IM BILD 1
Folge 1217: ZIB 1 vom 15.08.2026
18 Min.Folge vom 15.08.2026
Afghanistan: Fünf Jahre Taliban-Machtübernahme | Ärztinnen im Einsatz in Afghanistan | Iran-Krieg: Ölteppich bedroht die Umwelt | Rot-Weiß-Rot-Karte: Mehr Fachkräfte kommen nach Österreich | Sorge ums Wasser in Österreich wächst | Waldbrand in St. Edyden am Steinfeld unter Kontrolle | Meldungen | Bahnverkehr: Alkohol wird zunehmend zum Problem | "Der Menschenfeind" mit neuen Klängen in Salzburg
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