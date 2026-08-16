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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 16.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1218vom 16.08.2026
ZIB 1 vom 16.08.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1218: ZIB 1 vom 16.08.2026

20 Min.Folge vom 16.08.2026

Einsatzkräfte kämpfen gegen Waldbrände in Europa | Perterer: "Entlastung durch Regen erhofft" | Ukraine beklagt wenige Möglichkeiten zur Verteidigung | Island sucht neue Bündnisse | Lehrermangel dürfte sich weiter entspannen | Schulen vor neuen Herausforderungen durch Hitze | China reagiert auf Risiken elektronischer Türgriffe | Meldungen | Rätsel um Einbruch in Benko-Villa | Neuer Bildband blickt auf Jetset im Alpenparadies

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