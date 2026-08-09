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ZEIT IM BILD 1
Folge 1211: ZIB 1 vom 09.08.2026
19 Min.Folge vom 09.08.2026
Netanjahu lehnt US-Friedensplan für Gaza ab | Müller: "Netanjahu hat Weißes Haus ausmanövriert" | Schwere Waldbrände in Kanada und am Balkan | Frankreich kämpft mit Hitze und Trockenheit | Weniger Abholzung im Amazonas | Mehr Migranten in AMS-Lehrwerkstätten | ORF-"Sommergespräche" starten am Montag | Meldungen | Schauspielerin Vera Borek mit 85 Jahren gestorben | Wenn Kleidung zur Klimaanlage wird
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