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ZIB 17:00

ZIB 17:00 vom 10.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1002vom 10.07.2026
ZIB 17:00 vom 10.07.2026

ZIB 17:00 vom 10.07.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 17:00

Folge 1002: ZIB 17:00 vom 10.07.2026

7 Min.Folge vom 10.07.2026

Doppelbudget vor Beschluss im Nationalrat | Protest gegen Magyar in Ungarn | Tote bei Waldbrand in Spanien | Italien erlebt bereits dritte Hitzewelle | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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