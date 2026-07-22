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ZIB 17:00 vom 22.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1014vom 22.07.2026
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Folge 1014: ZIB 17:00 vom 22.07.2026

6 Min.Folge vom 22.07.2026

Selenskyj entlässt Militärchef | Razzia bei Orban-Partei: Ex-Premier protestiert | Wirtschaftsbund stellt sich wohl hinter Ruck | Schulen erhalten mehr Autonomie bei Deutschförderung | Hinweis auf "Aktuell nach Fünf" | Wetter

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