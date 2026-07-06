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ZIB 17:00 vom 06.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 998vom 06.07.2026
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Folge 998: ZIB 17:00 vom 06.07.2026

6 Min.Folge vom 06.07.2026

Acht Jahre Haft für ehemalige Vertreter des Assad-Regimes | Regierung beschließt Afrika-Strategie und erntet Kritik | OPEC kündigt Ausweitung der Öl-Produktion an | Hinweis "Aktuell nach Fünf" | Wetter

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