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ZIB 17:00 vom 12.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1004vom 12.07.2026
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Folge 1004: ZIB 17:00 vom 12.07.2026

7 Min.Folge vom 12.07.2026

Neue Angriffe zwischen USA und Iran | EU streicht Gelder für russischen Biennale-Pavillon | Schumann will Spitalsstruktur weiterentwickeln | Waldbrand in Andalusien unter Kontrolle | Hinweis: "Aktuell nach fünf" | Wetter

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