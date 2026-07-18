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ZIB 17:00 vom 18.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1010vom 18.07.2026
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Folge 1010: ZIB 17:00 vom 18.07.2026

7 Min.Folge vom 18.07.2026

Spahn tritt wegen Leihmutterschaft zurück | Sorge um Ausweitung des Iran-Kriegs | Trump droht Kanada wegen Waldbränden | Kindergärten fordern besseren Hitzeschutz | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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