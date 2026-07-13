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ZIB 17:00 vom 13.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1005vom 13.07.2026
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Folge 1005: ZIB 17:00 vom 13.07.2026

6 Min.Folge vom 13.07.2026

Finanzminister Marterbauer gibt Krebserkrankung bekannt | Neue Anklage gegen Ex-Verfassungsschützer Ott | EU-will soziale Medien für Kinder beschränken | Waldbrände wüten 50 Kilometer südlich von Paris. | "Aktuell nach fünf" berichtet über Wasserrationierungspläne der Gemeinden | Wetter

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