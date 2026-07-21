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ZIB 17:00 vom 21.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1013vom 21.07.2026
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Folge 1013: ZIB 17:00 vom 21.07.2026

7 Min.Folge vom 21.07.2026

Signation | VP-Ethikrat will Vorwürfe gegen Ruck prüfen | Erstmals mehr Ausweisungen als neue Asylanträge | Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen in Kleingarten-Causa ein | Ortega regiert Nicaragua immer autoritärer | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter

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