Langfassung: Interview mit John Bolton (Englisch)Jetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 37: Langfassung: Interview mit John Bolton (Englisch)
16 Min.Folge vom 07.04.2026
Die scharfen Drohungen gegen den Iran seien "Trumps typisches Gepolter", so John Bolton: Donald Trump steht nach Ablauf eines Ultimatums erneut im Fokus internationaler Spannungen, wobei mögliche nächste Schritte offen sind. Einschätzungen dazu liefert der frühere Sicherheitsberater John Bolton, der Trumps Außenpolitik aus seiner Zeit im Weißen Haus gut kennt und heute als scharfer Kritiker gilt. Das Interview wurde in englischer Sprache geführt. Sendungshinweis: ZIB 2, 07. April, 22:00 Uhr in ORF 2
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