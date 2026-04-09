Langfassung: Interview mit Jake Sullivan (Englisch)Jetzt kostenlos streamen
ZIB 2-Interviews
Folge 40: Langfassung: Interview mit Jake Sullivan (Englisch)
15 Min.Folge vom 09.04.2026
Israel hat erneut Ziele im Libanon angegriffen, Premier Netanjahu kündigte am Donnerstag aber Gesprächsbereitschaft an. Ob die Feuerpause hält, ist unklar. Dazu war Jake Sullivan, der unter Joe Biden Nationaler Sicherheitsberater der USA war, Gast im Studiogespräch. Das Interview wurde in englischer Sprache geführt. Sendungshinweis: ZIB 2, 09. April, 22:00 Uhr in ORF 2
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