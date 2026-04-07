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ZIB 8:00
Folge 617: ZIB 8:00 vom 07.04.2026
9 Min.Folge vom 07.04.2026
Regierung verhandelt über Doppelbudget | Zehetner über erste Effekte der Spritpreisbremse | Trump droht Iran mit weiterer Zerstörung | Ukraine schlägt Teilwaffenruhe vor | JD Vance unterstützt Orban vor Wahl | "Artemis II": Astronauten so weit weg wie noch nie | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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