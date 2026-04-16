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ZIB 8:00 vom 16.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 624vom 16.04.2026
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Folge 624: ZIB 8:00 vom 16.04.2026

9 Min.Folge vom 16.04.2026

Erneut Gespräche zwischen Israel und Libanon | Annäherung zwischen USA und Iran | Bundeskanzler Stocker bei Indiens Premierminister Modi | Weißmann kündigt rechtliche Schritte gegen ORF an | KI ist fragwürdiger Ratgeber bei Gesundheitsfragen | "Die Quelle": Theaterstück über Whistleblower | Wetter

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