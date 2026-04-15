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ZIB 8:00 vom 15.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 623vom 15.04.2026
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Folge 623: ZIB 8:00 vom 15.04.2026

9 Min.Folge vom 15.04.2026

OMV senkt Dieselpreis weniger stark | Trump kündigt neue Iran-Gespräche an | Israel und Libanon planen weitere Gespräche | Kanzler Stocker (ÖVP) zu Staatsbesuch in Indien | Aufklärung nach Zugunglück in Spanien gefordert | Architekturzentrum blickt auf Dekolonialisierung | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"

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