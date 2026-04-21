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ZIB 8:00 vom 21.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 627vom 21.04.2026
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Folge 627: ZIB 8:00 vom 21.04.2026

9 Min.Folge vom 21.04.2026

Iran/USA: Drohungen statt Verhandlungen | Perterer (ORF): EU könnte Israel "kritischer gegenüber treten" | Letzte Zeugen im Wöginger-Prozess | Kopftuchverbot für Islamische Glaubensgemeinschaft diskriminierend | Tim Cook verlässt Apple | Queen wäre 100 | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

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