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ZIB 8:00
Folge 627: ZIB 8:00 vom 21.04.2026
9 Min.Folge vom 21.04.2026
Iran/USA: Drohungen statt Verhandlungen | Perterer (ORF): EU könnte Israel "kritischer gegenüber treten" | Letzte Zeugen im Wöginger-Prozess | Kopftuchverbot für Islamische Glaubensgemeinschaft diskriminierend | Tim Cook verlässt Apple | Queen wäre 100 | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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