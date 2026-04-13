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ZIB 8:00 vom 13.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 621vom 13.04.2026
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Folge 621: ZIB 8:00 vom 13.04.2026

16 Min.Folge vom 13.04.2026

Richtungswechsel nach Wahl in Ungarn | TISZA-Partei erzielt Zweidrittelmehrheit | Porträt: Aufstieg von Peter Magyar | Beller: "Deutlichkeit des Sieges war überraschend" | EU begrüßt Wahlergebnis in Ungarn | Beller: "Proeuropäischer Kurs spürbar" | USA erhöhen Druck auf Iran | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"

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