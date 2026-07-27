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ZIB 8:00 vom 27.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 692vom 27.07.2026
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Folge 692: ZIB 8:00 vom 27.07.2026

9 Min.Folge vom 27.07.2026

CSD-Tatverdächtiger war als IS-Anhänger bekannt | Waldbrände schreiten weiter voran | NEOS mit Zivildienst-Verlängerung unzufrieden | Belarussische Bürgerrechtlerin bestärkt EU-Alternative | Tausende Tonnen an Müll belasten Autobahnen | Salzburger Festspiele: Buch kritisiert Kuratorium | Wetter

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