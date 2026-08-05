ZIB 8:00 vom 05.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 8:00
Folge 699: ZIB 8:00 vom 05.08.2026
9 Min.Folge vom 05.08.2026
Einbau von Klimaanlagen soll vereinfacht werden | Gstöttner sieht sich als Parteimanager | Kiew: 14 Tote nach russischen Angriffen | USA: Straße von Hormus bald wieder geöffnet | Kreisverkehr: Jeder dritte Autofahrer blinkt nicht | Vulkan in Guatemala ausgebrochen | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 8:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2