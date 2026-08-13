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ZIB 8:00 vom 13.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 705vom 13.08.2026
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Folge 705: ZIB 8:00 vom 13.08.2026

9 Min.Folge vom 13.08.2026

Sonnenfinsternis begeistert Europa | Tausende Österreicher bestaunten Sonnenfinsternis | Kabelbrand legt Zugverbindungen in Wien lahm | Über 260 Tote nach Erdbeben in Kolumbien | Kurioser Gegenkandidat für Rechts-Politiker Farage | Forschende prüfen neue Insekten-Lebensräume | Wetter

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