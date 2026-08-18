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ZIB 8:00
Folge 708: ZIB 8:00 vom 18.08.2026
9 Min.Folge vom 18.08.2026
Messerangriff: Mädchen tot - Vater verdächtig | Meinl-Reisinger schlägt "Reformdividende" vor | Rennen um ÖBAG-Führung | Trump droht dem Oman | Zentrum für Drohnenforschung in Deutschland | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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