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ZIB 8:00 vom 18.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 708vom 18.08.2026
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Folge 708: ZIB 8:00 vom 18.08.2026

9 Min.Folge vom 18.08.2026

Messerangriff: Mädchen tot - Vater verdächtig | Meinl-Reisinger schlägt "Reformdividende" vor | Rennen um ÖBAG-Führung | Trump droht dem Oman | Zentrum für Drohnenforschung in Deutschland | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

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