ZIB 8:00 vom 12.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 8:00
Folge 704: ZIB 8:00 vom 12.08.2026
9 Min.Folge vom 12.08.2026
Neue Verpackungsverordnung der EU gilt | Erdbeben: Verzweifelte Suche nach Vermissten in Kolumbien | ORF-Chef Clemens Pig über Spardruck | Sonnenfinsternis: Ausnahmezustand in Spanien | Mega-Prozess gegen META | Feuer auf Fähre zwischen Bali und Lombok | "Drei Freundinnen" auf der Kinoleinwand | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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