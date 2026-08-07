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ZIB 8:00
Folge 701: ZIB 8:00 vom 07.08.2026
8 Min.Folge vom 07.08.2026
Schwere Unwetter in Salzburg und Tirol | Stocker sorgt mit Aussage über Kinderbetreuung für Kritik | Trump sieht Fortschritte bei Verhandlungen mit dem Iran | Schüsse an Schule in Thailand: Mehrere Tote | Meta erneut zu Millionenstrafe verurteilt | KI am Telefon: Neue Regeln für Arztpraxen gefordert | Wetter
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