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ZIB 8:00 vom 07.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 701vom 07.08.2026
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Folge 701: ZIB 8:00 vom 07.08.2026

8 Min.Folge vom 07.08.2026

Schwere Unwetter in Salzburg und Tirol | Stocker sorgt mit Aussage über Kinderbetreuung für Kritik | Trump sieht Fortschritte bei Verhandlungen mit dem Iran | Schüsse an Schule in Thailand: Mehrere Tote | Meta erneut zu Millionenstrafe verurteilt | KI am Telefon: Neue Regeln für Arztpraxen gefordert | Wetter

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