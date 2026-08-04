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ZIB 8:00
Folge 698: ZIB 8:00 vom 04.08.2026
9 Min.Folge vom 04.08.2026
Maier: Spaniens Innenminister wird Solidarität verlangen | AUA streicht Flug von Graz nach Wien | AMS-Chef Kopf über höheres Pensionsantrittsalter | Unklarheit um angebliche Iran-US-Gespräche | Dänemark verlängert Wehrdienst deutlich | Anfrage an Sozialministerium zu Deutschkursen für Jugendliche | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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