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ZIB 8:00 vom 04.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 698vom 04.08.2026
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Folge 698: ZIB 8:00 vom 04.08.2026

9 Min.Folge vom 04.08.2026

Maier: Spaniens Innenminister wird Solidarität verlangen | AUA streicht Flug von Graz nach Wien | AMS-Chef Kopf über höheres Pensionsantrittsalter | Unklarheit um angebliche Iran-US-Gespräche | Dänemark verlängert Wehrdienst deutlich | Anfrage an Sozialministerium zu Deutschkursen für Jugendliche | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

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